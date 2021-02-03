Стали известны соперники «Зенита» на вторых сборах в Дубае

Петербургский футбольный «Зенит» продолжает готовиться ко второй части сезона. Команда опубликовала список соперников, с которыми сыграет в рамках вторых тренировочных сборов.

Расписание февральских товарищеских матчей появилось в официальном Twitter-аккаунте команды. Сообщается, что сине-бело-голубые проведут пять встреч за месяц. Первая игра намечена на 4 февраля, а последняя на 12.

Таким образом, команда из Петербурга проведет две встречи 4 февраля против клубов «Арарат» и «Ноа». Третья встреча состоится 9 февраля с командой «Иордания». Завершать сборы «Зенит» будет играми против «Узбекистана» и «Пюника» 12 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Артем Дзюба и Андрей Лунев смогли присоединиться к «Зениту» на вторую часть сборов в ОАЭ. Первый этап футболисты пропустили из-за болезни коронавирусной инфекцией.