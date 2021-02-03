До 16 градусов мороза ожидается в Ленобласти

В четверг, 4 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная погода.

По прогнозам синоптиков, выпадет снег. В Ленобласти резко похолодает. В регион придут морозы до 16 градусов. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный снег. В некоторых районах столбики термометров покажут –13…–16 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.