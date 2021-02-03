Врач рассказала, как обнаружить бессимптомный COVID-19

Врач рассказала, как обнаружить бессимптомный COVID-19
Врач назвала способ обнаружить бессимптомный COVID-19. Фото: Pixabay

Эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина рассказала, как определить бессимптомное течение коронавируса.

Она отметила, большинство людей не обращают внимания на определенные симптомы, которые как раз и указывают на наличие болезни, пишет «Московский комсомолец».

В частности, такими признаками могут стать снижение физического тонуса, головные боли, головокружение, а также усталость, ломота в мышцах и суставах.

Кроме того, может изменится вкус пищи и появится сухость во рту. Эти симптомы могут говорить об образовании припухлостей и воспалений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге свободны 5 146 коек для больных коронавирусом – это 41% от общего коечного фонда под COVID-19 и внебольничные пневмонии. Всего для больных с новой коронавирусной инфекцией развернуто 12538 коек.

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