Российские власти предложили рассекретить геолокацию абонентов

Российские власти предложили рассекретить геолокацию абонентов
Власти предлагают вывести данные о геолокации абонентов из-под тайны связи. Фото: unsplash

Российское Минцифры выступило с предложением вывести из-под тайны связи данные о местоположении мобильного телефона.

Как сообщает РБК со ссылкой на ведомство, поправки предлагается внести в закон «О связи». По мнению чиновников, полученные данные о геолокации абонента при необходимости упростят поиски пропавших людей. Госорганы при ведении оперативно-розыскной деятельности смогли бы получать эту информацию, не дожидаясь судебного решения.

Замглавы министерства Олег Иванов заявил, что сейчас координаты мобильных устройств находятся под тайной, и операторы по закону обязаны обеспечивать ее соблюдение. Операторы могут предоставлять информацию, если речь идет о пропавших людях, но эти данные не всегда оперативно попадают в компетентные органы, тогда как при поиске пропавших «счет идет на часы».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут записываться на вакцинацию онлайн и по телефону с 1 февраля.

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