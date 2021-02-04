Коронавирусом в Петербурге заболел еще 1571 человек

Коронавирусом в Петербурге заболел еще 1571 человек
Подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: сайт Смольного

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За последние сутки прирост составил 1571 человек.

Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Согласно утренним данным, всего за время пандемии в Северной столице ковид подхватили 340 929 человек. Стоит отметить, что выздоровели уже 240 463 пациента. Статистика смертности от коронавируса так же растет: всего от пневмонии и последствий инфекции умерло 9959 больных, в том числе 53 летальных исхода за минувшие сутки.

Лидером суточной заболеваемости среди российских городов сегодня стала Москва, где заболели еще 2095 человек. На втором месте Северная столица. Тройку замыкает Подмосковье с 831 случаем. В Ленобласти в статистику вошли 217 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист ВОЗ назвал маловероятной утечку коронавируса из лаборатории Ухани.

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