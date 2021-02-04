Специалист ВОЗ назвал маловероятной утечку коронавируса из лаборатории Ухани

Специалист ВОЗ назвал маловероятной утечку коронавируса из лаборатории Ухани
Эксперт заявил, что сложно представить, что инфекция могла утечь из китайской лаборатории. Фото: pixabay

Участник рабочей группы экспертов ВОЗ от России, замдиректора научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков оценил возможность утечки коронавирусной инфекции из лаборатории в Китае.

По словам Дедкова, эксперты Всемирной организации здравоохранения 3 февраля посетили Уханьский институт вирусологии, где находится лаборатория BSL-4, в которой, по распространенным слухам, произошла утечка коронавируса. Эксперт заявил, что сложно представить, что инфекция могла оттуда утечь, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что нет ни одной предпосылки для того, чтобы подобное случилось, равно как и нет фактов, подтверждающих теорию о том, что коронавирус пошел из лаборатории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, почему некоторые не заражаются коронавирусом.

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