Стало известно, почему некоторые не заражаются коронавирусом

Некоторые не заболевают коронавирусом даже при контакте с возбудителем. Фото: pixabay

Некоторые не заболевают коронавирусом даже при контакте с возбудителем. Фото: pixabay

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины, по которым некоторые россияне не заболевают коронавирусом даже при контакте с возбудителем.

Как сообщает РИА Новости, первая причина связана с наличием перекрестного иммунитета, который говорит о том, что человек уже переболел каким-то заболеванием, вызванным другим типом коронавируса.

Вторая версия подразумевает, что незадолго до встречи с COVID-19 человек перенес какую-то вирусную инфекцию, из-за чего у него повысился уровень интерферонов. Если их количество зашкаливает, что у человека снижается восприимчивость с вирусными инфекциям.

Третья причина связана с наличием местных иммунитетов, препятствующих проникновению инфекции на уровне слизистых дыхательных путей. Ученые пока не определили, какой из этих механизмов работает на самом деле.

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