Стало известно, почему некоторые не заражаются коронавирусом

Стало известно, почему некоторые не заражаются коронавирусом
Некоторые не заболевают коронавирусом даже при контакте с возбудителем. Фото: pixabay

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины, по которым некоторые россияне не заболевают коронавирусом даже при контакте с возбудителем.

Как сообщает РИА Новости, первая причина связана с наличием перекрестного иммунитета, который говорит о том, что человек уже переболел каким-то заболеванием, вызванным другим типом коронавируса.

Вторая версия подразумевает, что незадолго до встречи с COVID-19 человек перенес какую-то вирусную инфекцию, из-за чего у него повысился уровень интерферонов. Если их количество зашкаливает, что у человека снижается восприимчивость с вирусными инфекциям.

Третья причина связана с наличием местных иммунитетов, препятствующих проникновению инфекции на уровне слизистых дыхательных путей. Ученые пока не определили, какой из этих механизмов работает на самом деле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказала, как обнаружить бессимптомный COVID-19.

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