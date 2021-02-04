Россиян предупредили о возвращении штрафов за неуплату услуг ЖКХ

С 2021 года в России завершилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКХ, пени и штрафы начали начисляться с 1 января.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой. По мнению экспертов, властям стоило отменить приостановку начислений еще раньше, одновременно с первым ослаблением ограничений. Они отмечают, что многие расслабились и накопили долги.

По данным ведомства, собираемость платежей за услуги ЖКХ среди россиян упала на 30%, а среди предприятий — на 50%. Кроме того, эта этим мораторием воспользовались и те, у кого нет проблем с оплатой ЖКХ вовремя.

На фоне пандемии российское правительство ввело ограничения на штрафные санкции. Коммунальщикам было запрещено приостанавливать оказания коммунальных услуг, если они были оплачены не полностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России вступил в силу закон о штрафах за кальяны в заведениях общепита.