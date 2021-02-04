От коронавируса умерли еще 53 жителя Петербурга

От коронавируса умерли еще 53 жителя Петербурга
У всех погибших основной причиной смерти признана коронавирусная инфекция. Фото: pixabay.com

В четверг, 4 февраля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что петербургскую статистику смертности от новой инфекции пополнили 53 летальных исхода.

Сегодня Петербург находится на втором месте среди российских городов по суточной смертности от коронавируса. Город обгоняет лишь Москва, где за сутки скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Следом идет Подмосковье с 33 случаями смерти. Отметим, что накануне стало известно о 55 смертях, что на три больше.

В общей сложности за время пандемии жертвами коронавируса в Северной столице стали 9959 человек. В целом по стране от ковида умерли 75 205 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, почему некоторые не заражаются коронавирусом.

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