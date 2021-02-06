Какие больницы Петербурга переходят на плановый прием больных

Некоторые стационары Северной столицы возвращаются к привычному формату работы. Gazeta.SPb рассказывает, какие и когда.

С понедельника, 8 февраля, планово принимать пациентов начнет городская Мариинская больница. Для этого выделят 588 коек, сообщает пресс-служба правительства Петербурга. О том, что медучреждение постепенно прекращает работать с «ковидными» гражданами, стало известно в конце января.

Возвращаться к штатному режиму в стационаре решили корпус за корпусом. Один из них продолжит принимать «коронавирусных» больных. Для этого планировалось разместить 80 обычных и 12 реанимационных коек. Остальные помещения должны быть тщательно продезинфицированы.

В начале следующей недели на прием плановых пациентов перейдут 198 коек хирургического корпуса Детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова. Для инфекционных пациентов там оставят 362 койки.

К этим двум стационарам присоединится и нейрохирургический институт имени профессора Поленова.

Все это стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусом. За неделю число новых случаев, по данным регионального управления Роспотребнадзора, уменьшилось на 19%, а количество госпитализаций — на 7%.

По состоянию на 3 февраля, в Петербурге свободен 41% коек, предназначенных для ковид-пациентов. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

Напомним, что сейчас в Северной столице помощь больным с Covid-19 и пневмониями оказывают 17 городских и 8 федеральных стационаров.