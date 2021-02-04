Каждому пятому петербуржцу не хватает зарплаты на основные нужды

В Петербурге только 39% работников довольны своей заработной платой. Им хватает средств, чтобы покрыть все свои нужды. Другие 37% в целом довольны, а вот каждый пятый, – жалуется на нехватку денег.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Петербурга и выяснила, достаточно ли жителям города их заработной платы. Получилось, что чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. В свою очередь те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

«В ходе опроса выяснилось, что почти каждый третий петербуржец тратит до 50% своей зарплаты ежемесячно на выплату процентов по потребительским кредитам и займам. Кроме того, каждый пятый петербуржцев, взявший ипотеку, выплачивает до 75% своей зарплаты каждый месяц», – пояснила специалист сервиса исследований Мария Бузунова.

Отметим, что при нехватке средств 78% петербуржцев отказываются от покупки новой одежды, другие 75 и 73% опрошенных от путешествий и интересного досуга. Кроме этого, петербуржцы чаще других россиян готовы отказаться от трат на образование. Данный вариант выбрали 40% горожан против 36% жителей других городов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что около 5% россиян не надевают маски на работе даже по просьбе работодателя.