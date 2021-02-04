Около 5% россиян не надевают маски на работе даже по просьбе работодателя

Защитные маски являются препятствием распространению не только коронавирусной инфекции, но и других заболеваний. Фото: Pixabay

Защитные маски являются препятствием распространению не только коронавирусной инфекции, но и других заболеваний. Фото: Pixabay

Медицинские маски обязательные к ношению в общественных местах, однако только 6 из 10 работодателей требуют от сотрудников этого выполнения. Тем более, что 5% работников страны и сами не против исполнять защитные меры от коронавируса.

Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, маска обязательна для всех сотрудников в 62% организаций. В основном это касается крупных предприятий, где персонал переваливает за 1000 человек. В 18% других компаний маски нужны только некоторым сотрудникам. Например, это касается тех, кто напрямую работает с людьми. В остальных же 20% работодатели не просят носить медицинские маски.

Отметим, что в целом только 5% жителей страны работают без маски, игнорируя требования работодателя. В основном россияне объясняют это наличием антител к коронавирусу или личным дискомфортом от ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, почему есть случаи, когда россияне не заражаются коронавирусом, даже после контакта с возбудителем.