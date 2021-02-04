Ректор ВШЭ пообещал не наказывать студентов и преподавателей, задержанных на незаконных акциях

Ректор ВШЭ пообещал не наказывать студентов и преподавателей, задержанных на незаконных акциях
Протестующие в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Ректор Высшей школы экономика (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что вуз не будет применять санкции к студентам и преподавателям задержанным на несанкционированных митингах, поскольку они уже наказаны судом.

В заявлении ректора, опубликованном на сайте ВШЭ, Кузьминов пишет, что уважает всех членов «вышкинского сообщества» и считает их «зрелыми людьми, способными нести ответственность за свои поступки, даже если эти поступки ошибочны».

При этом ректор подчеркнул, что в образовательном учреждении действуют внутренние правила, по которым участие в политической борьбе с использованием ресурса университета запрещено. Таким образом, убежден Кузьминов, вуз не может быть политической площадкой, а студенты, сотрудники и преподаватели ВШЭ должны самостоятельно нести ответственность за действия вне стен университета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Конституционный суд РФ отказывается от института «друзей суда».

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