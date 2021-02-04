Конституционный суд РФ отказывается от практики «друзей суда»

Теперь общественные организации и правовые эксперты практически не имеют влияния на решения Конституционного суда. Фото: pixabay

Теперь общественные организации и правовые эксперты практически не имеют влияния на решения Конституционного суда. Фото: pixabay

С 28 января 2021 года Конституционный суд России упразднил практику «друзей суда». Это значит, что научные организации и специалисты в области права больше не могут направлять заключения по рассматриваемым судом делам.

Об изменениях в деятельности Конституционного суда в четверг, 4 февраля, пишет РБК, ссылаясь на специалиста по конституционному праву Ольгу Кряжкову. Примечательно, что в 2017 году, наоборот, институт «друзей суда» был регламентирован, в связи с чем его нынешняя ликвидация стала неожиданной для экспертов в области права.

До появления «друзей суда» общественные организации направляли заключения судье-докладчику, который приобщал их к делу, отправляя на рассмотрение суда. Теперь же вероятность учета мнения общественной организации резко снижается, что подрывает доверия к решениям Конституционного суда в целом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты готовят новый санкции против России из-за приговора Алексею Навальному.