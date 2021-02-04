Депутата ЗакСа Ленобласти, подозреваемого в мошенничестве, оставили под стражей до апреля

Суд Санкт-Петербурга постановил арестовать подозреваемого в мошенничестве депутата Законодательного собрания Ленобласти Юрия Голикова до 1 апреля 2021 года.

Согласно материалам уголовного дела, не позднее 26 ноября прошлого года парламентарий узнал, что экономическая полиция поверяет законность деятельности компании «Вега», проводящей работы по благоустройству в Сертолово. Будучи уверенным, что в действиях организации найдут нарушения, депутат ввел в заблуждении представителей «Веги» и предложил за 3 млн рублей избавить предпринимателей от проблем.

Представители компании согласились на сделку, она была назначена на вторник, 2 февраля. В этот день в офисе на Большой Разночинной улице, 11, Голиков получил 3 млн рублей, из которых 2,8 млн были муляжами. В момент получения средств его задержали сотрудники ФСБ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший инспектор ДПС в Петербурге приговорен к условному сроку за получение взятки от нетрезвого водителя.