Актрису Олесю Железняк обокрали в Москве

Олеся Железняк наиболее известна по ролям в таких сериалах и фильмах, как «Моя прекрасная няня», «Сваты», «Ландыш серебристый», «Молодожены» и «Деревенская комедия». Фото: Instagram @olesyazheleznyak

Олеся Железняк наиболее известна по ролям в таких сериалах и фильмах, как «Моя прекрасная няня», «Сваты», «Ландыш серебристый», «Молодожены» и «Деревенская комедия». Фото: Instagram @olesyazheleznyak

Во вторник, 2 февраля, в Москве звезда сериала «Сваты», актриса Олеся Железняк стала жертвой преступников. Неизвестные списали с банковского счета артистки 50 тысяч рублей.

Железняк озадачена тем, что злоумышленникам удалось провернуть такую операцию, поскольку данные своих банковских карт и счетов актриса никому не передавала. После инцидента 46-летняя звезда «Моей прекрасной няни» и фильма «Ландыш серебристый» обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося и проводят проверку по факту противозаконного поступка, передает РЕН ТВ.

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