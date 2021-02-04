В Петербурге обеспечили бесплатным горячим питанием всех младшеклассников

Качество питания в школах, по словам Беглова, контролируют специальные Советы, в состав которых вошли представители родительской общественности. Фото: pixabay

Качество питания в школах, по словам Беглова, контролируют специальные Советы, в состав которых вошли представители родительской общественности. Фото: pixabay

В администрации Санкт-Петербурга в четверг, 4 февраля, сообщил, что на бесплатное питание для школьников младших классов в 2021 году выделено свыше 3 миллиардов рублей.

При этом, как уточняют в Смольном, 37% от суммы, выделенной на финансирование горячего питания для младшеклассников, (то есть, более 1,11 млрд рублей), составляют средства федерального бюджета. Средства предоставлены в рамках соглашения, заключенного в декабре прошлого года между министерством просвещения и правительством Северной столицы.

Актуальные данные по этому вопросу были озвучены на расширенном заседании рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для школьников начальных классов. Председателем совещания была зампред правительства РФ Татьяна Голикова. На заседании также присутствовал губернатор Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили стандарт организации школьного питания.