В Ленобласти раскрыли убийство жителя Соснового Бора годичной давности

В настоящее время подозреваемый задержан следователем в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. По месту его жительства проведен обыск. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В настоящее время подозреваемый задержан следователем в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. По месту его жительства проведен обыск. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следователи Ленобласти раскрыли убийство 37-летнего жителя города Сосновый Бор, тело которого обнаружили в квартире по проспекту Героев в апреле 2020 года.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемым в совершении преступления является местный житель 24 лет, знакомый погибшего. В тот вечер они вместе распивали спиртное, и в результате между мужчинами возникла ссора. Подозреваемый нанес оппоненту как минимум 4 удара топора, которые стали для мужчины смертельными. Осознав случившееся, преступник оставил тело в квартире и скрылся.

На данный момент злоумышленник задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование, между тем, еще не завершено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Перми обезглавил свою беременную жену и убил её отца.