Пермяк обезглавил беременную жену и убил ее отца

Пермяк обезглавил беременную жену и убил ее отца
Место убийства в Перми. Фото: скриншот "Подслушано Пермь"

В Перми мужчина зверски убил свою беременную супругу и ее отца. У девушки остались двое детей.

Как сообщает «Комсомольская правда», двойное убийство произошло вечером в среду, 3 февраля, на улице Маяковского в Перми. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело зарезанного мужчины возле подъезда многоквартирного дома, а в одной из квартир лежал труп 21-летней девушки с ножевыми ранениями и отрезанной головой. Полиция задержала мужчину и его отца.

Стало известно, что в момент преступления в квартире находились двое детей убитой. Одному из них полтора года, а второму всего четыре месяца. Правоохранители в тот же вечер отвезли их в социальное учреждение.

Тем временем в местных пабликах в соцсетях появились сообщения о том, что пермяки собрались у места убийства, чтобы устроить самосуд над мужчиной, но им помешали полицейские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина избил до смерти знакомого кочергой.

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