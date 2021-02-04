В Ленобласти мужчина избил до смерти знакомого кочергой

Внезапная ссора в деревне Поток закончилась убийством. Мужчина скончался от ударов руками и кочергой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ленинградской области, инцидент случился 3 февраля в одном из домов в деревне Поток. В отдел полиции поступило сообщение о трупе мужчины.

После прибытия на место было установлено, что мужчина 1962 года рождения скончался от ударов. По подозрению в убийстве задержали ранее судимого гражданина 1972 года рождения.

По версии следствия, он нанес пострадавшему несколько ударов руками кочергой во время внезапной ссоры. В итоге, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Материалы дела переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге сына обвиняют в убийстве пожилой матери на Руставели.