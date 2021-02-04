Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова разошлась с «мальдивским мужем» через три недели

Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова, разошлась с новым супругом спустя три недели после свадьбы не Мальдивах.

В своем Instagram-аккаунте девушка внезапно заявила — Евгений все время ее обманывал. Также выяснилось, что у мужчины были серьезные проблемы с законом.

«Этот человек оказался крупным мошенником», — заявила Тюльпанова.

Напомним, о новой свадьбе Тюльпанова объявила в середине января 2021 года. За несколько лет до этого она развелась с Кержаковым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Милана Тюльпанова болела коронавирусом.