В Петербурге построят 20 рыбопромысловых судов

На воду спущено уже пять судов. Фото: pixabay.com

На воду спущено уже пять судов. Фото: pixabay.com

Суда требуются российскому флоту.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Федерального агентству по рыболовству Илья Шестаков сегодня, 4 февраля, провели встречу, в ходе которой обсудили модернизацию рыбопромыслового флота и развитие рыбохозяйственного комплекса региона. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ближайшее время в Северной столице построят 20 рыбопромысловых судов, в которых нуждается российский флот. Большая часть из них находится на стадии постройки. Отмечается, что в городе уже построили пять судов, которые спущены на воду.

В сообщении сказано, что в отрасли заняты 2,5 тысячи человек. Они трудятся в 43 рыбодобывающих организациях и 111 рыбоперерабатывающих предприятиях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у дамбы на Финском заливе заметили 150 рыбаков, которые вышли на лед несмотря на запрет.