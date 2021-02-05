Дети Прилучного не хотят разговаривать с актером

Дети Прилучного не хотят разговаривать с актером
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись 15 июня. Фото: instagram

Муцениеце рассказала, что пытается убедить их поговорить с отцом, но пока что они сопротивляются.

Актриса Агата Муцениеце призналась, что ее дети не хотят звонить отцу, актеру Павлу Прилучному. Новостью она поделилась в эфире своего YouTube-шоу «MaмBook».

Она отметила, что почти каждый день просит восьмилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию позвонить папу, но они отказываются. Муцениеце убеждена, что на их отношение к Прилучному повлияли постоянные скандалы: дети видели, как актер обращается с женой и теперь не могут его простить.

Известно, что дети все равно общаются с Прилучным и бывают у него в гостях. К этому обстоятельству им тоже непросто привыкнуть – Мия возмущена, что ей приходится постоянно переезжать с места на место.

Напоминаем, что Муцениеце и Прилучный развелись, чему предшествовал громкий скандал. Актриса обвинила экс-супруга в проявлении агрессии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце подтвердила слухи об изменах Прилучного.

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