В пятницу в Петербурге вновь пойдет снег, а температура опустится до -15 градусов

Сегодня в Петербурге ожидается похолодание, при котором температура воздуха будет на 9-10 градусов ниже климатической нормы.

Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптик заявил, что сегодня за погоду будет отвечать тыловая часть циклона, который уходит на юго-восток. Благодаря его стараниям, в городе установится переменная облачность и пойдет небольшой снег.

Температура воздуха за окном опустится до минус 15 градусов, а в Ленобласти сегодня будет до минус 17 градусов. Ожидается северо-западный ветер, порывы которого достигнут 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет подниматься и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Леус добавил, что ночь с 4 на 5 февраля стала самой холодной за эту зиму. Температура упала до минус 19,5 градусов. До этого рекорд последних месяцев был установлен 16 января, когда ночью подморозило до минус 18 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики рассказали, какой погоды ждать в феврале петербуржцам.