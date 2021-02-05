В пятницу утром дороги Петербурга загружены на 6 баллов

Последний день рабочей недели начался в Северной столице с пробок. Загруженность на дорогах города достигла 6 баллов.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Согласно данным «Яндекс.Пробки» на 08:20, дорожная ситуация улучшится к 11 часам утра, пробки спадут до 4 баллов.

Так, заторы собрались на проспектах Стачек, Маршала Жукова, Витебском, Малоохтинском и Дальневосточном, а также на Октябрьской набережной, Народной и Воздухоплавательной улицах. Также проезд оказался затруднен на Свердловской и Дворцовой набережных, проспекте Энгельса, Планерной улице и Кушелевской дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается похолодание, при котором температура воздуха будет на 9-10 градусов ниже климатической нормы.