Задержан петербуржец, разменивавший деньги «банка приколов» у пенсионеров

Задержан петербуржец, разменивавший деньги &#171;банка приколов&#187; у пенсионеров
Билеты "банка приколов". Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге полицейские раскрыли серию мошенничеств в отношении пенсионеров. Злоумышленник менял деньги пожилых горожан в отделениях связи на купюры «банка приколов».

В Красносельском районе Петербурга был задержан 59-летний мужчина. Его поймали по горячим следам после совершения очередного преступления. В 2006 году он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 3 февраля злоумышленник выследил 79-летнего мужчину в отделении связи на улице Чекистов. Мужчина подошел к посетителю и попросил разменять 10 тыс. рублей. Через несколько часов пенсионер заметил, что купюры оказались фальшивыми.

Позже правоохранители установили причастность задержанного к двум аналогичным преступлениям. Там он точно таким же образом «разменял» 20 тыс. рублей.

При задержании у мужчины изъяли несколько поддельных купюр. По данным фактам возбудили уголовные дела. Подозреваемому назначен запрет определенных действий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка с улицы Замшина перевела банковским мошенникам более 6 млн рублей.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание мошенничество


 

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