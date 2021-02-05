Зеленского обвинили в проведении вечеринки в разгар ковид-карантина

Президент Украины Владимир Зеленский организовал вечеринку в свой день рождения вопреки карантинным мерам, введенным в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Зеленскому исполнилось 43 года 25 января. Празднование он устроил немного позже в киевской квартире, которая принадлежит бизнесмену Тимуру Миндичу. Репортаж об этом 4 февраля опубликовали журналисты программы «Схемы» на YouTube-канале «Радiо Свобода».

На вечеринке были приглашены около 30 гостей, в то время как в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. В СМИ заверили, что гости не соблюдали социальную дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты. В списках приглашенных значились глава офиса администрации главы государства, министр развития общин Алексей Чернышев.

Журналисты вызвали правоохранителей, однако они никаких нарушений не обнаружили. Всего вечерника продолжалась около восьми часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Зеленский рассказал о целях нового жесткого локдауна на Украине. С помощью таких мер необходимо снизить число как коронавирусных пациентов, так и больных сезонных гриппом.