Зеленский рассказал о целях нового жесткого локдауна на Украине

Зеленский рассказал о целях нового жесткого локдауна на Украине
По словам Зеленского, повторный карантин будет мягче первого, действовавшего весной. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на правительственном совещании обозначил цели нового карантина, действующего в стране с 8 января.

По словам украинского лидера, с помощью локдауна необходимо снизить число как коронавирусных пациентов, так и больных сезонных гриппом, чтобы стабилизировать нагрузку на медицинские учреждения. Карантин, по словам Зеленского, позволит «сбить волну» роста количества зараженных после праздников, а также ускорить получение качественной и эффективной вакцины, одобренной ВОЗ.

Глава государства добавил, что повторный локдаун будет мягче первого, вводимого весной, а ограничительные меры будут лояльнее к бизнесу и экономике, чем во многих других странах, передает OBOZREVATEL.

Напомним, что с 8 по 24 января на Украине, как писала gazeta.spb.ru, закрываются школы, вузы и торговые центры, вводится запрет на массовые мероприятия, а заведения работают только «на вынос».

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