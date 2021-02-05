«Готический колодец» дачи Орлова в Петербурге восстановят в 2021 году

«Готический колодец» дачи Орлова в Петербурге восстановят в 2021 году
На реставрацию из бюджета выделили средства. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице планируют провести реставрацию «Готического колодца» в Орловском парке Стрельны. Объект входит в состав культурного наследия «Дача Орлова А.Ф.».

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Как сообщают в Смольном, работы будут выполнены в текущем году. На реставрацию из бюджета города выделено 13,9 млн рублей по программе КГИОП.

«Каждый архитектурный памятник – это история Петербурга. Мы сегодня многое делаем для восстановления и сохранения исторического наследия, чтобы передать его будущим поколениям», – заявил губернатор города Александр Беглов.

Таким образом, специалисты восстановят подземные и надземные элементы колодца. Работы будут проведены на основании иконографических материалов и натурных исследований.

Напомним, что «Дача Орлова А.Ф.», как дворец и парк в неоготическом стиле были созданы в 1830-х годах для графа Алексея Фёдоровича Орлова, приближенного императора Николая I.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что КГИОП через суд заставил администрацию Московского района выплатить штраф за нарушение фасада «Парка Победы».

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