Петербургская «Теплосеть» переходит на усиленный режим работы из-за морозов

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"
В случае ЧП необходимо сразу же звонить по телефону 004 или 112. Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Специалисты «Теплосети» перешли на усиленный режим работы из-за наступления морозной погоды в Северной столице.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Как сообщили в пресс-службе компании, при изменении погодных условий необходимо регулировать температуру воды в трубопроводах.

Специалисты призвали горожан не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность. В случае ЧП следует незамедлительно звонить по телефону 004 или 112.

Отметим, сегодня в Петербурге ожидается похолодание, при котором температура воздуха будет на 9-10 градусов ниже климатической нормы, в течение дня пойдет небольшой снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 270 км теплосетей модернизируют в Петербурге в этом году

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