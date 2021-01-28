Более 270 км теплосетей модернизируют в Петербурге в этом году

Более 270 км теплосетей модернизируют в Петербурге в этом году
В прошлом году в Петербурге отремонтировали и реконструировали 250 километров теплосетей. Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что в 2021 году в городе реконструируют 270-300 километров тепловых сетей.

Глава города сообщил в эфире телеканала «78», что за последние три года Смольный увеличил финансирование теплоэнергетики, чтобы привести в порядок те 28% труб, которые никто не ремонтировал больше 25 лет.

По словам Беглова, для решения проблемы износа сетей город в общей сложности в 2019-2021 годах вложил дополнительные 7 млрд рублей на модернизацию.

В прошлом году в Петербурге отремонтировали и реконструировали 250 километров теплосетей, что принесло хороший результат: с начала отопительного сезона дефектов на теплосетях стало на 7% меньше.

Также город работает над улучшением оснащенности аварийных ремонтных бригад для сокращения сроков устранения нарушений на теплосетях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТЭК завершит реконструкцию теплосетей возле метро «Проспект Просвещения» к октябрю 2021 года.

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