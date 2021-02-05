МИД России вышлет из Петербурга дипломатов Польши и Швеции за митинги

Министерство иностранных дел России отправит дипломатов трех стран на родину. Петербург покинут послы Польши и Швеции, а из Москвы уедет представитель Германии.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Как сообщает пресс-служба МИД России, такое решение было принято из-за участия дипломатических сотрудников в незаконных акциях протеста 23 января. В ведомстве добавили, что «такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».

«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены «persona non grata». Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, что в крупных городах России 23 и 31 января прошли незаконные акции в поддержку политика Алексея Навального, которого задержали по прибытию из Германии, где он лечился от возможного отравления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил любые незаконные акции в России.