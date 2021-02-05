Песков осудил любые незаконные акции в России

Песков осудил любые незаконные акции в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Власти России негативно настроены против любых незаконных протестных акций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отсутствие митингов должно являться нормой.

Об этом политик заявил в пятницу, 5 февраля, журналистам, сообщает РИА Новости. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле осуждаются любые незаконные акции. В целом, их отсутствие должно быть нормой для страны.

«Отсутствие таковых собственно должно являться нормой. А не предметом каких-то анонсов», – заявил пресс-секретарь журналистам.

Напомним, что в крупных городах России прошли несогласованные протестные акции 23 и 31 января в поддержку политика Алексея Навального. Сторонники вышли поддержать его после задержания по прибытию в Москву из Германии, где он лечился от возможного отравления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Учителя года Ростова уволили после похода на незаконные митинги в поддержку Навального.

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Песков осудил любые незаконные акции в России
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