Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире

Telegram стал самым популярным неигровым приложением в мире по итогам января 2021 года, о чем свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower.

За первый месяц года приложение, разработанное создателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым, обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play, передает ТАСС в пятницу, 5 февраля. В январе мессенджер скачали свыше 63 миллионов раз — это более чем вчетверо превышает показатели за январь 2020 года. Чаще всего устанавливали Telegram пользователи из Индонезии и Индии.

Вторым в рейтинге стал TikTok, отстающий от Telegram примерно на миллион скачиваний. Также в пятерку лидеров вошли мессенджеры Signal и WhatsApp и приложение Facebook.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телефонные мошенники перебираются в Telegram.