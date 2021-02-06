Доктор Мясников перечислил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

Доктор Мясников перечислил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона
Фото: pixabay

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие болезни Паркинсона.

Помимо того, что это заболевание обуславливается генетически, привести к развитию синдрома Паркинсона могут травмы головного мозга, низкий уровень витамина D и мигрень с аурой, приводит слова эксперта РИА Новости. Риск возникновения паркинсонизма повышается при переизбытке магния и железа в организме, употребления молока или родниковой воды, лишнем весе или недостатке мышечной силы в детстве.

Кроме того, по словам Мясникова, стоит задуматься о здоровье любителям кофе и людям, избегающим регулярных физических нагрузок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какую опасность, по мнению доцента медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета и диетолог Андрея Бобровского, может таить в себе сыр.

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