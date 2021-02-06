В субботу в Пулково задержали рейс до Стамбула

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты, но не обошлось без задержки рейсов.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Согласно данным онлайн-табло Пулково на 5:20, пассажирам пришлось больше ожидать своего вылета в Стамбул. Самолет авиакомпании Turkish Airlines должен покинуть Петербург в 5:20 утра.

Все остальные рейсы, назначенные на субботу, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток из Пулково в другие регионы России вырос на 10%. В первый месяц нового года наиболее популярными направлениями признаны Сочи, Калининград и Новосибирск.