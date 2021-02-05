Пассажиропоток из Пулково в другие регионы России вырос на 10%

Пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей петербургским аэропортом «Пулково», заявила об увеличении пассажиропотока на региональных направлениях.

По данным воздушной гавани, из Петербурга в российские регионы с начала года вылетели свыше 630 тысяч человек — таким образом, рост пассажиропотока составил 10%. В первый месяц нового года наиболее популярными направлениями признаны Сочи, Калининград и Новосибирск.

При этом в общей сложности за январь 2021 года аэропорт Северной столицы принял и отправил более 900 тысяч пассажиров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за первый месяц 2021-го в грузовом терминале Пулково ветеринарный контроль инспекторов Россельхознадзора прошли свыше 25 тысяч животных. В основном это были собаки, кошки, попугаи и рыбы, но встречались также экзотические «пассажиры»: к примеру, шмелиные семьи и пиявки.