Пассажиропоток из Пулково в другие регионы России вырос на 10%

Пассажиропоток из Пулково в другие регионы России вырос на 10%
Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей петербургским аэропортом «Пулково», заявила об увеличении пассажиропотока на региональных направлениях.

По данным воздушной гавани, из Петербурга в российские регионы с начала года вылетели свыше 630 тысяч человек — таким образом, рост пассажиропотока составил 10%. В первый месяц нового года наиболее популярными направлениями признаны Сочи, Калининград и Новосибирск.

При этом в общей сложности за январь 2021 года аэропорт Северной столицы принял и отправил более 900 тысяч пассажиров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за первый месяц 2021-го в грузовом терминале Пулково ветеринарный контроль инспекторов Россельхознадзора прошли свыше 25 тысяч животных. В основном это были собаки, кошки, попугаи и рыбы, но встречались также экзотические «пассажиры»: к примеру, шмелиные семьи и пиявки.

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