Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков и участников протеста

В комментариях к записям была информация с призывами к насилию в отношении правоохранителей. Фото: Pixabay

В комментариях к записям была информация с призывами к насилию в отношении правоохранителей. Фото: Pixabay

Telegram заблокировал каналы, в которых появлялась информация с личными данными россиян после незаконных акций протеста. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Блокировке подверглись те каналы, в которых была опубликована личная информация участников несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также данные правоохранителей.

Дуров отметил в своем Telegram-канале, что помимо каналов с личной информацией протестующих появились каналы, в которых были опубликовали домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров.

По его словам, такое использование мессенджера недопустимо и не соответствует политике Telegram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Дуров рассказал о новых возможностях Telegram.