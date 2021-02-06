Светлаков объяснил уход с ТНТ на СТС

Светлаков объяснил уход с ТНТ на СТС
Сергей Светлаков рассказал, что хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать. Фото: ssvetlakov Instagram

Комик Сергей Светлаков заявил, что оставил канал ТНТ, который практически создал своими руками, ради творческой свободы.

Юморист был одним из создателей Comedy Club и «Наша Russia» и долгие годы трудился на ТНТ. По его словам, он решил оставить работу на канале, так как «не срасталось ничего общего».

Актер рассказал «Телепрограмме», что хотел не только играть некую роль, но и придумывать что-то свое, спродюсировать. На ТНТ у него не было такой возможности, а канал СТС ее предложил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Светлаков рассказал о своей госпитализации из-за коронавируса. На лечении в больнице настояли врачи.

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