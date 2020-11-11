Светлаков рассказал о своей госпитализации из-за коронавируса

Светлаков рассказал о своей госпитализации из-за коронавируса
Сергей Светлаков. Фото: ssvetlakov Instagram

Актер получил положительный результат теста на наличие инфекции.

Актер, телеведущий и шоумен Сергей Светлаков рассказал, что был госпитализирован из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом пишет ТАСС.

Он попал в больницу сегодня, 11 ноября. Светлаков признался, что чувствует себя неплохо, но у него поражены легкие и есть температура. Шоумен добавил, что врачи настояли на госпитализацию, но «глобально все нормально».

Напоминаем, что Светлаков полюбился россиянам благодаря участию в различных телевизионных проектах: как «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл» и других.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около 360 тыс. петербуржцев работают удаленно с начала пандемии. За последние недели данное количество пополнили 28 926 работников города.

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