Около 360 тыс. петербуржцев работают удаленно с начала пандемии

Около 360 тыс. петербуржцев работают удаленно с начала пандемии
Жители Петербурга уходят на удаленную работу. Фото: pixabay

В Северной столице с апреля текущего года из-за пандемии коронавируса на удаленную работу перешли 358 775 петербуржцев. За последние недели данное количество пополнили 28 926 работников города.

Как сообщают в Смольном, с 16 ноября количество сотрудников, ушедших на удаленную работу, значительно увеличится. Так как вступают в силу новые ограничительные меры для сотрудников компаний старше 65 лет. Они будут обязаны работать дистанционно.

Кроме этого, данные меры коснуться и тех жителей города, которые имеют хронические заболевания.

В целом, 30% сотрудников всех компаний Петербурга, не входящих в данные категории, также будут обязаны перейти на удаленный формат работы. Ранее это было рекомендацией.

«Большинство работодателей ответственно отнеслись к принимаемым мерам – получили QR-коды, соблюдают стандарты безопасной деятельности, а также рекомендации по переводу сотрудников на удаленную работу. Главное сейчас – максимально снизить риски заражения, сохранить здоровье петербуржцев», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вводят новые ограничительные меры из-за коронавируса.

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