Под утро в СНТ » Антракт» вспыхнул частный дом

В Выборгском районе Ленобласти сегодня ночью произошел пожар. Спасатели тушили частный дом.

Возгорание произошло в субботу, 6 февраля, в СНТ «Антракт». Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного пожарно-спасательной части в 2:06. К месту происшествия оперативно выехали восемь пожарных на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило постройку на общей площади 64 «квадрата». Ликвидировать возгорание удалось спустя час. В 03:03 огонь был ликвидирован.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Луге ночью восемь спасателей тушили жилой дом.