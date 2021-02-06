Под утро в СНТ » Антракт» вспыхнул частный дом

Под утро в СНТ &#187; Антракт&#187; вспыхнул частный дом
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Ленобласти сегодня ночью произошел пожар. Спасатели тушили частный дом.

Возгорание произошло в субботу, 6 февраля, в СНТ «Антракт». Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного пожарно-спасательной части в 2:06. К месту происшествия оперативно выехали восемь пожарных на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило постройку на общей площади 64 «квадрата». Ликвидировать возгорание удалось спустя час. В 03:03 огонь был ликвидирован.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Луге ночью восемь спасателей тушили жилой дом.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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