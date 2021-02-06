В Луге ночью восемь спасателей тушили жилой дом

В Лужском районе Ленинградской области загорелся частный дом. Постройку тушили восемь спасателей.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 6 февраля. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:32. Сотрудники оперативно выехали к месту происшествия на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожар был ликвидирован примерно через полчаса. Справиться с возгоранием удалось к 1:06.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти пожарные час тушили садовый дом. Постройка загорелась на площади 80 квадратных метров.