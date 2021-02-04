В Выборгском районе области пожарные час тушили садовый дом

Пожар потушили за час. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Пожар потушили за час. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Посреди ночи в Выборгском районе Ленобласти начался пожар в местном садоводстве. Сведения о пострадавших не поступали.

По информации регионального управления МЧС России, жители садоводства Скиф, расположенного в поселке Горьковское. Там загорелся садовый дом на площади 80 квадратных метров. Оперативные службы получили сообщение о пожаре в 01:30.

На борьбу с огнем направили дежурные смены 109 и 151 пожарных частей противопожарной службы Ленобласти — всего восемь специалистов и две единицы техники.

С пожаром удалось с правиться за час — в 02:37 пожарные сообщили о ликвидации огня. На месте работает районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кот заинтересовался пожаром в строительном городке в Кудрово.