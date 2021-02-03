Кот заинтересовался пожаром в строительном городке в Кудрово

В Сети появились видео и фото пожара. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В Сети появились видео и фото пожара. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Поздно вечером 3 февраля в Кудрово, напротив дома 21к2 по Европейскому проспекту загорелись строительные вагончики. В Сети появились видео и фото пожара.

«Загорелись строительные вагончики в строительном городке Инвестторга в Кудрово , напротив Европейского 21к2», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли пожарные. Пожаром заинтересовался и местный кот. Его владелец опубликовал фото, где пушистый встал задними лапами на колесо велосипеда, чтобы подобраться поближе к окну и наблюдать на пожаром.

Обстоятельства пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по информации регионального МЧС, пожар начался в 18 часов вечера 2 февраля в поселке Тайцы. На Садовой улице загорелся частный дом на площади 36 «квадратов».