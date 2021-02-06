В центре Москвы мужчина избил школьника, прогуливавшегося с подругой

В центре Москвы мужчина избил школьника, прогуливавшегося с подругой
Выясняются все обстоятельства преступления. Фото: pixabay.com

Подозреваемый уже задержан. Пока непонятно, что стало причиной инцидента.

В Москве сегодня, 6 февраля, задержали мужчину, подозреваемого в избиении школьника. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Все случилось накануне, в пятницу, в самом центре Москвы. Одиннадцатиклассник гулял со своей подругой, когда на него набросился прохожий. Тот на глазах у девушки избил парня. В итоге школьника госпитализировали с переломами, ушибами и гематомами.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело из-за побоев. Он находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Морской Пехоты мужчину избил неизвестный для хищения электробритвы. На данный момент «любителя наживы» передали сотрудникам отдела полиции. Возбуждено уголовное дело.

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