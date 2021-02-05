На Морской Пехоты мужчину избил неизвестный для хищения электробритвы

Неприятный инцидент случился в Петербурге в конце января. На местного жителя напал злоумышленник, чтобы похитить ценную вещь. Он избил пострадавшего и унес с собой электробритву за 4 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», задержать злоумышленника удалось на следующий день, 1 февраля, в Кировском районе. Возле одного из домов на улице Маршала Казакова сотрудники Росгвардии увидели мужчину, который подходит по приметам на нарушителя. В итоге, его задержали по подозрению в грабеже.

По версии следствия, он напал на потерпевшего на улице Морской Пехоты, чтобы похитить электробритву. Кроме этого, злоумышленник нанес несколько ударов мужчине по голове. В результате понадобилась медицинская помощь.

На данный момент «любителя наживы» передали сотрудникам отдела полиции. Возбуждено уголовное дело.

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