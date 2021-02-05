Жителю Ленобласти светит до 5 лет колонии за кражу борсетки в поезде

Жителю Ленобласти светит до 5 лет колонии за кражу борсетки в поезде
Кража произошла в поезде. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пассажир электропоезда «Луга – Санкт-Петербург» остался без своей борсетки после приезда в город. Полицейским удалось задержать нарушителя.

Как сообщает пресс-служба ЛО МВД России на транспорте, злоумышленником оказался 34-летний житель региона, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи.

По версии следствия, мужчина воспользовался моментом для кражи. Он обратил внимание и увидел, что пассажир уснул, а уже после этого схватил его сумку с личными вещами. В борсетке оказались документы, кошелек и мобильный телефон. В итоге, нарушитель продал гаджет, а вырученные деньги спустил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении судимого возбуждено уголовное дело. Мужчина может отправиться в колонию на срок до 5 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что онанист напугал студентку в петербургском метро.

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