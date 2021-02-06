Подросток чудом остался жив после полета в отсеке для шасси

Подросток чудом остался жив после полета в отсеке для шасси
Парня госпитализировали из-за переохлаждения. Фото: pixabay.com

Парень смог улететь из Англии в Нидерланды, не покупая билет.

Подросток из Кении чудом остался жив после полета из Англии в Нидерланды. Дело в том, что он не купил билет и решил спрятаться в отсеке для шасси. Об этом пишет The Mirror.

Мальчика обнаружили после приземления – он лежал рядом с шасси, ему требовалась помощь врачей. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

Эксперты отмечают, что парню крупно повезло, потому что все подобные безбилетники обычно умирают, так как замерзают. В каком состоянии находится «заяц» сейчас – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 1 января вырастут штрафы для безбилетников в пригородных электричках. В частности, за безбилетный проезд в электричке на территории Петербурга придется заплатить 1 075 рублей, в Ленобласти — 1 335 рублей, а в «Ласточке» — 1 250 и 1 515 рублей соответственно.

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