В Петербурге рэпера Славу КПСС доставили в отдел полиции за участие в протестах

Артист Вячеслав Машнов известный, как Слава КПСС или Гнойный был задержан в Петербурге. Рэпера доставили в отдел полиции за участие в незаконной акции протеста 2 февраля.

Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. О задержании сообщил сам рэпер в Twitter-аккаунте. Он написал, что его «задержали на участие в митинге.» Кроме этого, Слава КПСС добавил, что он находится в автозаке и его везут в отделение полиции.

В свой пост в социальной сети он добавил видео, которое появилось со дня протестов 2 февраля. На нем рэпер со своими товарищами гуляет по Невскому проспекту и выкрикивает различные лозунги.

Напомним, что в крупных городах России 23 и 31 января прошли незаконные митинги в поддержку политика Алексея Навального. Кроме этого, в Москве и Петербурге люди вышли на улицу поддержать оппозиционера и 2 февраля. В этот день Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», – его приговорил к 3,5 годам колонии общего режима. Отметим, что митинг также не был согласован с властями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге полицейские проводят обыски у участников митинга 23 января.